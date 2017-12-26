صور | الطيران المدني يجري تجربة فرضية لعملية إخلاء مدرسة ثانوية بجدة

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
قامت هيئة الطيران المدني ممثلة في إدارة الانقاذ والتدريب بإجراء تجربة فرضية لعملية الإخلاء صباح يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٤/٨ وبالتعاون مع مدرسة ثانوية قريش وبإشراف ومتابعة من إدارة الأمن والسلامة بتعليم جدة.
وقد تمت التجربة في حوالي دقيقة و٣٤ ثانية فقط، وحققت نجاح رائع جداً بتعاون جميع منسوبي المدرسة مع أفراد الإنقاذ لهيئة الطيران المدني.
ونتج عن التجربة إصابة ٤ طلاب وتم إنقاذهم بواسطة مسعفي فريق الإنقاذ وكانت مشاركة إدارة مدرسة قريش متميزة جداً في المتابعة الدقيقة لمسار التجربة، كما أن إدارة الأمن والسلامة ممثلة في مدير الإدارة الأستاذ فايز الأحمدي والمشرف التربوي عبدالله الجحدلي.