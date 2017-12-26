26 ديسمبر 2017 مـ / موافق 8 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرياض.. اندلاع حريق في مبنى إداري وإخلاء موظفيه

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

سيطرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، على حريق محدود نشب في مبنى إداري مكون من تسعة أدوار بحي العليا.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، إن الحريق اقتصر على امتداد كيابل كهربائية بالمنور في الدور الأرضي، ولم تسجل أي حالة إصابة أو وفيات.

وكانت غرفة التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقت بلاغًا عن اندلاع الحريق بالمبنى؛ حيث انتقلت فرق الدفاع المدني للموقع، وأخلته بالكامل من الموظفين، والبدء في مكافحة الحريق وإخماده قبل تطوره داخل المبنى، حسب “عاجل”.

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