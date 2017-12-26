26 ديسمبر 2017 مـ / موافق 8 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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10 أغذية طبيعية تقضي على التهابات الحلق.. تعرف عليها

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

كشف خبراء الصحة والتغذية عن 10 أغذية طبيعية تساعد في التخلص من مرض التهابات الحلق الشائع والذي يكثر انتشاره في فترة الشتاء والناجم عن بكتيريا معدية.

وأوضح الخبراء، وفقا لموقع “بولد سكاي” المهتم بالشؤون الصحية، أن الموز من الفاكهة التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الأحماض لكنها غنية بالفيتامينات المفيدة للحلق.

ونصح الخبراء بشرب حساء الدجاج الذي يساعد على الشفاء نظرا لتمكنه من الحد من وصول الفيروس إلى الأغشية المخاطية، فضلا عن أغذية أخرى كالعسل والليمون والبيض المخفوق والزنجبيل.

ودعا الخبراء المصابين بالتهابات في الحلق أيضا إلى اللجوء إلى دقيق الشوفان والمريمية والقرنفل وحساء الجزر.

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