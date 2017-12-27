‏فوز ثمين للبحرين على اليمن.. والعراق تهزم قطر وتتصدر مجموعتها في خليجي 23

(أنحاء) – أنس القاسم :-
فاز المنتخب البحريني على نظيرة المنتخب اليمني بهدف نظيف اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج. وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم مهدي عبدالجبار في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى 4 نقاط فيما ظل المنتخب اليمني بدون نقاط .
وفي مباراة المنتخب العراقي مع نظيرة المنتخب القطري فاز المنتخب العراقي على نظيرة المنتخب القطري 2 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في ثاني مباريات المنتخبين ببطولة خليجي 23 بالكويت وسجل هدفي العراق علي فائز وعلي الحسني في الدقيقتين 45 و 66 في حين سجل هدف قطر المعز علي في الدقيقة 17.
وبهذه النتيجة تصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 4 نقاط متساويا مع المنتخب البحريني وتجمد رصيد قطر عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى.