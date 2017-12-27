27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بعد مشكلة توظيفه بسبب إعاقته.. “خالد” يحصل على وظيفة ويروي تفاصيل ما حدث | فيديو
﻿

بعد مشكلة توظيفه بسبب إعاقته.. “خالد” يحصل على وظيفة ويروي تفاصيل ما حدث | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

روى الشاب خالد الغامدي الذي ألغت إحدى الشركات الكبرى في صناعة الألبان التعاقد معه بعد أسبوع واحد من انضمامه كمتدرب بحجة عدم لياقته الصحية، قصة مشكلته وحصوله على وظيفة جديدة.

وقال الغامدي – الذي تدخلت وزارة العمل في وقت سابق في قضيته – إنه حصل على وظيفة جديدة في الشركة الوطنية للتوزيع، بعدما تواصل معه مديرها التنفيذي حمد البكر بشكل شخصي وأبلغه برغبة الشركة في أن يكون أحد كوادرها.

وأكد خالد خلال حوار تليفزيوني أن يوم غدٍ (الأربعاء) سيكون أول أيام عمله في الشركة الوطنية للتوزيع، مقدماً شكره لمديرها على تفاعله مع قضيته وتوفير وظيفة بديلة بعدما فقد وظيفته في شركة الألبان.

وروى خالد تفاصيل ما حدث بإسهاب أكبر من الفيديو الذي كان قد نشره، موضحا أن الشركة المعنية لم تبلغه بإلزامية إجراء فحص طبي، وأنها أبلغته بضرورة خروجه من التأمينات قبل توقيع العقد الرسمي، وهو ما دعاه للاستقالة من وظيفته ليُفاجأ بالفحص الطبي الذي أدى لصرف النظر عن توظيفه، مؤكدا أنه حاول مع الشركة أن توظفه في مجال إداري عبر وظيفة أخرى بحكم أنه استقال من وظيفته، ولكنها رفضت.

وكان المعهد التقني للألبان أكد أن خالد التحق بصفة متدرب، وتم التأكيد له خلال المقابلة الشخصية بأن القبول النهائي مرتبط باجتياز الفحص الطبي، مبيناً أنه لم يباشر الدوام الرسمي ضمن برنامج التدريب الفعلي بالمعهد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق