27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تعلن القبض على عمالة وافدة اعتدت على مراسل تلفزيوني في سوق الاتصالات بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، القبض على العمالة الوافدة التي أقدمت على الاعتداء على مراسل برنامج “يا هلا” في سوق صيانة الجوالات بحي المرسلات في الرياض.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية، والمجنى عليه عبدالمحسن التميمي مراسل القناة، مشيرا إلى أن رجال الشرطة تولوا القضية في موقع الحادث وحدهم للإيقاع بالجناة.

وأضاف أنه بعد القبض على المعتدين تمت إحالتهم إلى مركز الشرطة للتحقيق، مبينا أنه سيتم وضع مفتشين في المجمعات الكبرى للتفتيش الدائم على مخالفات التوطين في قطاع الاتصالات، وستكون هذه الخطوة بالتنسيق الأمني مع الجهات المختصة.

يشار إلى أن مراسل برنامج “يا هلا” كان يقوم بجولة ميدانية في سوق حي المرسلات للاتصالات عندما اعتدى عليه عمالة وافدة بالضرب.

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