27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شقيق شهيد مداهمة العوامية: خالد حضر عرس أخيه ونال الشهادة بعدها بيوم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال شقيق الشهيد خالد بن محمد بن أحمد الصامطي، إن شقيقه نال الشهادة خلال مشاركته في مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية في القطيف، التي عاد منها الجمعة كي يزف شقيقه، وعاد للقطيف السبت، حيث نال الشهادة الأحد.

وأشار شقيق الشهيد عبدالرحمن الصامطي إلى أن خالد، الذي مرّ على زواجه 8 أشهر فقط، درس عبر الانتساب في جامعة الملك فيصل في الدمام، وعمل رقيبًا في قسم الأمن والحماية بقوات الأمن الخاصة بالرياض لمدة 16 عامًا.

وأضاف عبد الرحمن: “الشهيد كان محبوبًا بشكل كبير في العائلة ويتصف بنكهة رائعة، فهو صاحب ابتسامة جميلة وصادقة ويتمتع برأي ورجاحة عقل، وله تأثيره في البيت والعائلة، وترتيبه بين إخوانه الذكور التسعة السادس”.

وكشف عن آخر عمل قام به شقيقه خالد قبل وفاته: “أنهى إجراءات أخينا هزاع الذي توفي قبل 5 أشهر. وكان أحد منسوبي القوات البحرية، رحمهما الله”، وفقا لـ “المواطن”.

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