فيديو| كاتب: نحن الدولة الوحيدة التي يعمل فيها حاملو الشهادات بائعي شاي.. و”العلياني” يوجه رسالة حادة لمسؤولي التوظيف

(أنحاء) – متابعات :-
أبدى الكاتب الصحفي صالح الزهراني، استياءه الشديد مما يواجهه شباب الوطن من معوقات وعراقيل من أجل الحصول على وظائف، واضطرار حاملي الشهادات العليا للعمل في بيع الشاي، فيما وجه الإعلامي علي العلياني رسالة حادة إلى مسؤولي التوظيف في المملكة، متهماً إياهم باللهث وراء المناصب.
وقال الكاتب صالح الزهراني خلال تواجده في برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن المملكة هي الدولة الوحيدة التي يعمل فيها حاملو الشهادات العليا في بيع الشاي، وأضاف ساخراً أننا ربما نصدر للعالم مستقبلاً خبراء يحملون الماجستير والدكتوراه للعمل في بيع الشاي.
وبيّن الزهراني أن هذا يعد هدراً كبيراً فمن غير المقبول أن تصرف الدولة على الطالب إلى أن يتخرج أكثر من 300 ألف ريال، وقد يصل المبلغ إلى 500 ألف ريال ثم لا يجد وظيفة، متسائلاً لماذا درس هذا الطالب ولماذا ابتعث ولماذا توضع أمامه العراقيل؟.
وهاجم وزارة العمل واصفاً إياها بأنها وزارة رجال الأعمال، كما اتهم وزارة الخدمة المدنية بأنها خادعة توظف أشخاصاً بشهادات مزورة، فيما يطالب السعودي بشهادات جامعية وشهادات خبرة، مشيراً إلى أن المواطن عندما يجد لنفسه دخلاً شريفاً يلاحق من مراقبي الأمانات والبلديات بشكل همجي.
من جانبه، وجه مقدم البرنامج علي العلياني رسالة حادة إلى مسؤولي التوظيف في المملكة؛ حيث اتهمهم بأنهم يكتفون بالتنظير واللهث وراء المناصب، والاهتمام فقط بقص الأشرطة في المناسبات وإحضار مشاهير مواقع التواصل ليتجمع الناس حولهم ثم تكون النهاية محزنة.
الكاتب صالح الزهراني: نحن الدولة الوحيدة التي يعمل فيها حامل الشهادات العليا بائع للشاي في الشارع وربما سنصدرهم قريباً للعالم كخبراء#معالي_المواطن pic.twitter.com/OwMOBSmpFU
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 26, 2017
العلياني منفعلاً " المسؤولين عن التوظيف يحكون عن حاضنات الأعمال وقص أشرطة في المناسبات ويجيبون مشاهير والنهاية محزنة "#معالي_المواطن pic.twitter.com/NfhqiSDB3j
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 26, 2017