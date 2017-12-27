27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدير إدارة بـ”طريف” يتعرض لاعتداء من قِبل 2 يعملان بإدارته

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تعرَّض أحد مديري الإدارات بطريف لاعتداء بالضرب من جانب شخصَيْن، يعملان في الدائرة نفسها.

وأوضحت مصادر أن الشخص المذكور تعرَّض للضرب من قِبل شخصَيْن، اعتديا عليه أثناء الدوام الرسمي؛ فتم نقل المصاب لمستشفى المحافظة، وعُمل له الإجراءات الإسعافية الطارئة، وحالته الصحية مستقرة، حسب “سبق”.

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