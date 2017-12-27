صور | قرود تثير ذعر طالبات بعد تتسلّلها إلى حرم “جامعة بيشة” فرع بلقرن

(أنحاء) – متابعات :-
أبدى عدد من طالبات كليه العلوم والآداب في بلقرن التابع لجامعه بيشه تذمرهم الشديد من جرّاء تسلل قرود إلى حرم مبنى جامعة بيشة فرع كليه الآداب ببلقرن؛ مما تسبب في إثارة الذعر بين الطالبات وتلفيات في ممتلكات الطالبات.
وفي التفاصيل؛ طلب عدد من الطالبات بجامعة بيشة فرع بلقرن، من المسؤولين إيجاد حل لمشكلة تسلّل الكلاب والقرود إلى حرم الجامعة في ظل وعود الجامعه بتجاوز تلك الأزمه من بدايه العام الدراسي ونحن الان في نهايه الفصل الاول من عام 1439هـ .
وقالت أحدى الطالبات تحتفظ الصحيفه بأسمها “تسلّل تلك القرود إلى مباني الجامعة وتجولها في ميادينها يثير الذعر والخوف بيننا”، مؤكدين أن خطورتها بدأت منذ انطلاق الدراسة وتستمر بوجودها في أروقة الجامعة حتى هذه الأيام.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم تقع كلية البنات في بلقرن في منطقة جبلية ، تتكاثر فيها القرود كما في مرتفعات السروات كافة ومع أن السور الخارجي للكلية مرتفع جداً إلا أن قرب الكلية من مرتفع جبلي سهّل قفز القرود فوق السور , مشيراً أن إدارة الجامعة كلفت الجهات ذات العلاقة في الجامعة بوضع تصورات لحلول عاجلة تمنع وصول القرود إلى حرم الكلية وسيتم إنجازها في وقت قريب إن شاء الله.