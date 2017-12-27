27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد مقارنتهم مع قطر.. تركي آل الشيخ يعتذر لأهالي حي السويدي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتذر رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ، لأهالي حي السويدي بالعاصمة الرياض، بعد مقارنتهم مع دولة قطر خلال كلمة له في افتتاح بطولة الملك سلمان للشطرنج.

وقال آل الشيخ في تغريدة له على حسابه في “تويتر”: “أقدم اعتذاري الشديد لأهلي في حي السويدي العريق لمقارنتهم بقطر، فهم بلا شك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك”.

يذكر أن تركي آل الشيخ قد رد على ادعاءات قطر بخصوص لاعبيها المشاركين في بطولة الملك سلمان للشطرنج، بأنه سيكلف مدير ناد رياضي بالسويدي للحديث مع قطر في أي شأن رياضي، مشيراً إلى أن هذا التكليف يناسب حجمها.

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