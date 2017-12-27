بعد مقارنتهم مع قطر.. تركي آل الشيخ يعتذر لأهالي حي السويدي

بتاريخ ديسمبر 26, 2017

(أنحاء) – متابعات :- كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم (الثلاثاء)، عن التكاليف الفعلية للحفل الذي أقامته مؤخراً