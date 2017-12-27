27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إدارة النصر تقرر مقاطعة “أكشن يا دوري”.. تعرّف على السبب

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قررت إدارة نادي النصر مقاطعة برنامج “أكشن يا دوري” وعدم التعاون معه إطلاقاً.

 وبررت إدارة النادي في تغريدة عبر حساب النادي في تويتر الليلة، قرارها بما وصفته بالتجاوزات المستمرة والإساءات المتكررة بحق نادي النصر إدارة ولاعبين وجماهير، بالرغم مما يجده البرنامج من تعاون دائم من النادي.

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