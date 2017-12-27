وداي الدواسر.. مكافحة المخدرات تضبط مروّج ظهر بفيديو تحدى فيه الأمن

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر من إلقاء القبض على أحد المطلوبين المختفين منذ فترة، في قضايا أمنية وترويج مخدرات، وذلك بعد توجيهات عليا بضبطه حين ظهوره في أي موقع كان.
وكشفت مصادر أن القوة الأمنية بقيادة إدارة مكافحة المخدرات في محافظة وادي الدواسر، تعاملت مع المطلوب باحترافية عالية، أمس الثلاثاء، بعد أن تم رصده داخل وكر أعده له “منزل مهجور”، خلفه مدرسة بنات كبيرة داخل أحد الأحياء المكتظة بالسكان، حيث بادرهم بإطلاق النار وتم الرد بالمثل وضيقوا الخناق عليه حتى تم ضبطه دون إصابات تذكر.
وأوضحت أنه بتفتيش موقعه الذي يعد من أخطر الأماكن، ويروج على مرأى من الناس، واشتكى منه الأهالي ومسؤوليات المدرسة والأمهات، عثر بحوزته على أسلحة نارية وطلقات حية، وضبط كذلك كمية من المخدرات كبتاجون وحشيش وقوارير من العرق المسكر، معدة للترويج، وتم إعداد محضر بالمضبوطات، وإحالته فوراً للجهات المختصة لإكمال اللازم.
وأكدت المصادر أن هذا الشخص يُعد من المطلوبين ومتهم في قضايا إطلاق نار على رجال الأمن وإحراق سيارات وترويج مخدرات بوضح النهار، وقد اختفى بعد فراره لمكان مجهول وضبط من معه قبل فترة، في تبادل لإطلاق نار مع رجال الأمن، حيث أصيب أحد المطلوبين وعُثر بحوزته على أسلحة وطلقات نارية وقطعة حشيش، حيث سبق وأن ظهروا بمقطع فيديو انتشر وتم متابعته وهم بحالة سكر، يتحدون من يقترب منهم ببسطة أثناء ترويجهم علانية خلف مدرسة بنات إلا أن رجال المكافحة كانوا له بالمرصاد، حسب “سبق”.