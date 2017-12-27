27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الشورى” يوافق على اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية من “موريتانيا” و”كينيا”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت اليوم الأربعاء على مشروع اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وجمهورية كينيا بشأن استقدام العمالة المنزلية.

وفي سياق آخر، أكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى.

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