27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فاتورة كهرباء بقيمة 284 مليار دولار في شهر تصدم سيدة أمريكية

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(أنحاء) – وكالات :-

أعربت سيدة أمريكية من “بنسلفانيا” تدعى “ماري هورومانسكي” – 58 عاما – عن صدمتها الشديدة بعد أن تلقت فاتورة كهرباء عن الشهر الجاري بأن المبلغ المستحق عليها يقدر بحوالي 284 مليار دولار.

وأوضحت “هورومانسكي” أنها تلقت صدمة عمرها بعد رؤية هذه الفاتورة مؤكدة على أنها بدأت تسأل نفسها لم هذا المبلغ؟ ساخرة: هل لأنها أضاءت جميع أضواء “الكريسماس”؟

وأضافت السيدة أنها ذهبت لتتحقق من هذا المبلغ عبر حسابها على الإنترنت لتفاجأ بأن القيمة المستحقة عليها عن فاتورة كهرباء الشهر الجاري مكتوبة على النحو: 284460000000 دولار.

وكشف تقرير نشرته “ديلي ميل” عن أن “هورومانسكي” أخطرت بأنه يجب أن تدفع المبلغ كاملا قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وفي وقت لاحق بعد انتشار هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج المتحدث الرسمي باسم شركة الكهرباء في “بنسلفانيا” “Penelec” “مارك دبلن” ليصرح بأن هناك خطأ في المبلغ حيث إنه فقط 284.46 دولار وليس 284 مليار دولار، مبديا اعتذار الشركة عن هذا الخطأ.

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