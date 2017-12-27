27 ديسمبر 2017 مـ / موافق 9 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطيران المدني: الافتتاح والتشغيل التجريبي لمطار المؤسس بجدة في مايو المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، أهمية البنية التحتية من مطارات وطرق ومواصلات والتي تعدّ من أكبر المجالات في الانفاق الحكومي بالمملكة، مشيداً بما تشهده منطقة مكة المكرمة من مشاريع كبرى حيث تعد من أكبر مناطق المملكة في الوقت الحالي من حيث حجم المشاريع، وبيَن التميمي خلال حديثه في مؤتمر إعمار منطقة مكة المكرمة أن الدولة تهدف إلى فتح باب الحج والعمرة حسب رؤية المملكة 2030م حيث ستصل إلى (30) مليون معتمر.

‎كما أعلن التميمي على هامش جلسة (دور النقل في تنمية المنطقة) أن الافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة سيكون في شهر مايو 2018م .

‎وقال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ” هذا الملتقى المميز يعكس واقع ما نشهده في بلادنا الحبيبة من تطور وازدهار بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، وما نشهده اليوم من حراك حكومي مميز وبرامج تنموية كبيرة نحو هدفٍ واحد لنا جميعاً وهو تحقيق رؤية المملكة 2030، هو حافز دائم لنا كمسؤولين على الإنجاز والتطوير والتغيير للأفضل بإذن الله”.

‎وأضاف التميمي أن النقل الجوي يعتبر الوسيلة المفضلة للحجاج والمعتمرين من داخل المملكة ومن خارجها، حيث وصل عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو لعام 2017م (1.648.906)مليون حاج، بينما وصل عدد المعتمرين القادمين عبر الجو لعام 2017م (5.664.208) مليون معتمر، مشيراً معاليه إلى أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يعد مشروع ضخم وعملاق حيث يشمل على صالات سفر بمساحة (810) الآلف م2، ويحتوي على (200) كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونتر خدمة ذاتية، بالإضافة إلى أن عدد الطائرات الممكن استقبالها في وقت واحد (70) طائرة متصلة بالصالة وعلى (28) طائرة متصلة بالساحات.

‎كما أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني خلال حديثه في الجلسة أهمية مطار الطائف الدولي الجديد الذي سيكون مسانداً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث أن الهيئة قامت بإسناد مطار الطائف الجديد إلى القطاع الخاص، وسيؤمن المطار الجديد بعد افتتاحه تجربة مريحه للزائرين والحجاج والمعتمرين، ومن المتوقع أن يفتتح المطار في ديسمبر 2020م.

‎كما نوه التميمي إلى اتفاق الهيئة العامة للطيران المدني مع المطور الجديد لمطار الطائف الدولي على تطوير الصالات الحالية وذلك لاستيعاب الحجاج والمعتمرين، مضيفاً بأن الموسم القادم سيشهد استقبال جزء أكبر من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة عن طريق مطار الطائف الدولي.

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