28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التحالف” يوضح مستجدات التواصل مع المبلغين عن قائمة الحوثيين المطلوبين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي باسم قيادة قوات التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية اليمنية، العقيد ركن تركي المالكي، إن قيادة التحالف تتلقى عدداً كبيراً من الاتصالات والرسائل للتبليغ عن أفراد عناصر قائمة المطلوبين التي تضم قادة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكّد العقيد المالكي أن استراتيجية قيادة التحالف هي التعامل مع تلك البلاغات بمنتهى السرية من أجل حماية المبلغين، في حين تتخذ قيادة التحالف إجراءاتها الخاصة في التعامل مع البلاغات والتحقق منها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادة التحالف في مدينة الرياض مساء اليوم (الأربعاء)، لبيان آخر المستجدات في الحرب على الحوثيين، وتفاصيل العمليات الإنسانية والإغاثية الجارية.

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