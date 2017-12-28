28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة عرعر تطيح بـ 3 أشخاص أشعلوا النيران في سيارة مواطن أمام منزله وفروا هاربين

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت شرطة مدينة عرعر، أمس الأول، بثلاثة أشخاص تورطوا في إحراق سيارة مواطن كانت متوقفة أمام منزله، ثم لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية مباشرة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقه الحدود الشمالية، النقيب فايز بن مقبل الجهني أن مركز شرطة الفيصلية تلقى بلاغاً من مواطن أفاد عن قيام أشخاص مجهولين بإحراق سيارته أثناء وقوفها أمام منزله في ساعة متأخرة من الليل.

وأضاف الجهني أنه فور تلقي البلاغ جرى تكثيف التحريات وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بعون من الله تعالى وتوفيقه، ومن خلال الإجراءات الاستدلالية المستمرة، من ضبط المتورطين بهذه الحادثة يوم الاثنين وهم ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر واعترفوا بإحراق سيارة المواطن نتيجة خلاف معه.

كما أشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المتهمين وإحالتهم لفرع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفق الاختصاص، حسب “سبق”.

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