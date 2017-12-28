28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الخطوط السعودية” توضح ملابسات تعرض طائرة تابعة لها لعطل فني قبل الإقلاع من مطار “لكناو” بالهند

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت الخطوط العربية السعودية الجوية، ملابسات تعرض طائرة تابعة لها لعطل فني قبل إقلاعها من مطار “لكناو” في الهند.

وقال المتحدث الرسمي للخطوط، المهندس عبدالرحمن الطيب، إنه في حوالي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة، بدأت الطائرة من طراز إيرباص (A330) سيرها في مدرج مطار مدينة لكناو الهندية.

وأضاف أنه قبل بدء الرحلة رقم SV895 للإقلاع إلى مطار الملك خالد في الرياض، حصل خلل في أحد إطارات العجلات الأمامية، مشيرا إلى أنه تم إنزال جميع الضيوف من الطائرة بشكل طبيعي وبدء التحقيق في هذا العارض.

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