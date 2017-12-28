28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الشرقية محتضنا ابن الشيخ “الجيراني”: الملك سلمان هو والدكم.. وقتلة أبيكم سيجلبون للعدالة (صور)

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، تعازيه لأبناء الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الذي استشهد على يد مجموعة من الإرهابيين بعد اختطافه وعثرت القوات الأمنية على جثته في مزارع مهجورة بالعوامية.

ونقل الأمير سعود بن نايف لأبناء الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً لهم أن خادم الحرمين سيكون لهم في مقام الأب؛ فهو والد الجميع.

كما شدّد أمير المنطقة الشرقية على أن قتلة الشيخ الجيراني سيُجلَبون للعدالة على أيدي رجال الأمن الذين لن يسمحوا للإرهابيين بالاعتداء على أي مواطن، منوها بتعاون المواطنين مع رجال الأمن وتقديمهم المعلومات التي ستسهم في القضاء على الإرهابيين.

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