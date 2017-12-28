28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحالف الدولي يتهم نظام الأسد بالسماح لداعش بالتحرك في مناطق سيطرته

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

واشنطن – واس :-

اتهم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية والعراق اليوم نظام بشار الأسد بالسماح لعناصر تنظيم ” داعش الإرهابي ” بالتحرك في مناطق سيطرته دون معاقبتهم .

وقال الجنرال البريطاني فيليكس غيدني في تصريح للصحفيين : إن مقاتلي تنظيم داعش يتحركون على ما يبدو دون معاقبتهم في الأراضي التي يسيطر عليها النظام، ما يظهر بوضوح أن النظام إما لا يرغب أو أنه عاجز عن هزم داعش ضمن حدوده، وأضاف إن التحالف لاحظ أن العديد من مقاتلي التنظيم الذين طردوا من الرقة، أبرز معاقلهم في شرق سورية، انتقلوا إلى الغرب وأعادوا تنظيم صفوفهم في خلايا صغيرة ليتمكنوا من الإفلات من المراقبة بسهولة أكبر .

الجدير بالذكر أن الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وكذلك روسيا، الحقت خساير للتنظيم في أبرز معاقله بالمناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

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