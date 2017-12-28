28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»لأول مرة بالمملكة.. تقديم خدمة عقد الزواج للمقيمين في منازلهم بالرياض
﻿

لأول مرة بالمملكة.. تقديم خدمة عقد الزواج للمقيمين في منازلهم بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، تبدأ اليوم (الخميس)، تطبيق خدمة عقد نكاح المقيمين في منازلهم بواسطة مأذوني الأنكحة والموثقين.

وأوضحت المصادر أن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ستكون أول محكمة بالمملكة تقدم تلك الخدمة للمقيمين، لافتة إلى أن النظام المعمول به يحتم على المقيمين إجراء وفسخ عقود النكاح الرسمية في المحكمة، بعكس المواطنين الذين تقدم لهم تلك الخدمة في منازلهم بحضور المأذونين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق