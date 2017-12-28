وزارة الصحة: أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

الرياض – واس :-
نفذ برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزراة الصحة 311522 زيارة منزلية خلال عام 2017 م بواسطة 320 فريقا طبيا بمعدل 2000 زيارة يومياً.
وبينت الوزارة أن هذه الخدمة مطبقة في 213 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة حيث يخدم حالياً 30538 مريضا .
وأفادت أنه خلال نفس الفترة تم قبول 11728 مريضا جديدا وفي المقابل كان عدد المرضى الذين انتهت خدمتهم 7440 مريضا.
وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم،إضافة إلى الإسهام في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.
مما يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزه حسب الإمكانات والأنظمة .