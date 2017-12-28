28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤسسة النقد تقرر رفع الإيقاف عن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قررت السماح للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار

وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتباراً من يوم الخميس 10/ 04/ 1439هـ الموافق 28/ 12 / 2017م.

وجاء هذا القرار إلحاقاً لإعلان المؤسسة بتاريخ 27 / 11 / 1438هـ الموافق 19 / 08 / 2017م المتضمن منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين إلزامي على مركبات جديدة اعتباراً من تاريخ 28 / 11/ 1438هـ الموافق 20 / 08 / 2017م.

وأوضحت المؤسسة أن رفع الإيقاف جاء بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، والتزامها في الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

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