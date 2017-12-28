28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكافحة المخدرات تطيح بـ 3 أشخاص استقبلوا 78 ألف حبة مخدرة في مكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الخميس)، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص استقبلوا كميات من الحبوب المخدرة.

وأوضحت أن إدارة مكافحة المخدرات في مكة المكرمة تمكّنت من الإطاحة بالأشخاص الثلاثة في عملية تمت بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

وأفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن الكميات المضبوطة مع المتهمين بلغت 78 ألف حبة مخدرة.

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