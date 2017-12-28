28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أكثر الدول امتلاكا لقوات خارج الحدود

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