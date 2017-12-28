28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” توضح الجنسيات المعفاة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن هناك عدداً من الجنسيات سيتم إعفاء مواطنيها المقيمين في المملكة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وذكرت الوزارة أن الجنسيات المعفاة من الرسوم هي (فلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركستاني، ومقيم بلوشي)، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الوزارة قد كشفت عن 8 حالات مشمولة بالاعفاء من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة منهم الجنسيات المعفاة من الإبعاد قبل أن تعود وتوضح جنسياتهم.

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