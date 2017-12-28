28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بوتين: انفجار سان بطرسبرج كان عملا إرهابيا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن انفجارا هز متجرا في مدينة سان بطرسبرج يوم الأربعاء وتسبب في إصابة متسوقين كان عملا إرهابيا.

كان بوتين يتحدث في حفل بالكرملين لتكريم عسكريين روس خدموا في سوريا.

وقال بوتين للحضور “تعلمون أن عملا إرهابيا وقع أمس في سان بطرسبرج.

”وأن جهاز الأمن الاتحادي منع مؤخرا عملا إرهابيا آخر“.

وأضاف أن الوضع الأمني في روسيا كان سيصبح أسوأ بكثير إذا سُمح لآلاف المواطنين الروس الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بالعودة للبلاد.

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