أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»بوتين: انفجار سان بطرسبرج كان عملا إرهابيا
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مظاهرات عارمة في إيران.. وشعارات “الم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- شهدت مدينة مشهد الإيرانية اليوم (الخميس) مظاهرات عارمة ضد الحكومة الإيرانية، وسط تواجد مكثف
-
أردوغان: “الأسد إرهابي يستحيل التعامل معه”...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحل السياسي للصراع في سوريا مستحيل بدون
-
مقتل 4 سجناء وفقدان 36 آخرين بعملية فرار في ن...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قُتل أربعة سجناء وأعلن 36 آخرين في عداد المفقودين أمس (الأربعاء) بعد أن حاولت
-
الجيش اليمني يسيطر على مديريتي نعمان وناطع في...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أفادت مصادر مطلعة للعربية أن الجيش اليمني، بسط الخميس، سيطرته على مديريتي نعمان وناطع