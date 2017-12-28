فيديو | مظاهرات عارمة في إيران.. وشعارات “الموت لروحاني” تتصدر المشهد

(أنحاء) – متابعات :-
شهدت مدينة مشهد الإيرانية اليوم (الخميس) مظاهرات عارمة ضد الحكومة الإيرانية، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن وفض الشغب للسيطرة عليها.
ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رفع المحتجين شعارات “الموت لروحاني والموت للديكتاتور”، إضافة إلى لافتات أخرى مندّدة بسياسات إيران والحالة الاقتصادية للبلد.
وكانت مظاهرات قد اندلعت أوائل الأسبوع الجاري في مدينة أصفهان وسط إيران، احتجاجاً على أزمة البطالة، بعد طرد الشركات لأكثر من 27 ألف شخص من العمل، بسبب إفلاسها خلال الأشهر التسعة الماضية.
#إيران | متظاهرون يهتفون بالموت ضد " الحكومة الخادعة للشعب" pic.twitter.com/gQSFePEtn5
— الشرق الأوسط – إيران (@aaa_iran) December 28, 2017
#إيران | متظاهرون يرددون شعار "الموت للديكتاتور" pic.twitter.com/2kr5mrcjJ2
— الشرق الأوسط – إيران (@aaa_iran) December 28, 2017
#إيران | هتافات الموت لخامنئي وروحاني بمدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان بعد ارتفاع الأسعار pic.twitter.com/C2a13bUo6W
— الشرق الأوسط – إيران (@aaa_iran) December 28, 2017
#إیران | مظاهرات في مدن محافظة خراسان تحت شعار "لا لغلاء الأسعار" pic.twitter.com/z4q0vFlItC
— الشرق الأوسط – إيران (@aaa_iran) December 28, 2017