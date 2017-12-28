28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مظاهرات عارمة في إيران.. وشعارات “الموت لروحاني” تتصدر المشهد

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شهدت مدينة مشهد الإيرانية اليوم (الخميس) مظاهرات عارمة ضد الحكومة الإيرانية، وسط تواجد مكثف لقوات الأمن وفض الشغب للسيطرة عليها.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رفع المحتجين شعارات “الموت لروحاني والموت للديكتاتور”، إضافة إلى لافتات أخرى مندّدة بسياسات إيران والحالة الاقتصادية للبلد.

وكانت مظاهرات قد اندلعت أوائل الأسبوع الجاري في مدينة أصفهان وسط إيران، احتجاجاً على أزمة البطالة، بعد طرد الشركات لأكثر من 27 ألف شخص من العمل، بسبب إفلاسها خلال الأشهر التسعة الماضية.

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