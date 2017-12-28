28 ديسمبر 2017 مـ / موافق 10 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يفوز بجائزة “الأكثر تأثيراً” في الرياضة العربية 2017

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

حصد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الخميس جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017.

وجاء التتويج عبر مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حاليا تحت رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي.

وتسلّم الجائزة نيابة عن آل الشيخ نائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في الحفل المقام حاليا في دبي، في الوقت الذي بادرت فيه أندية سعودية واتحادات عربية لتهنئة آل الشيخ بالجائزة.

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