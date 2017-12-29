29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الإحصاء تفند ما نشر حول زواج القاصرات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء توضيحاً لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدد حالات زواج القاصرات في المملكة لعام 2017م، مؤكدة أن ما تم نشره هو تحليل واجتهاد غير موفق.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، إن ما تم استنتاجه من أنه تم زواج 167 ألف سعودية في سن الخامسة عشرة خلال عام “غير صحيح”.

وأضاف أن الهيئة لم تذكر ذلك في تقاريرها المنشورة على مواقعها، حيث تم الاستناد في التحليل المتداول إلى عدد من الجداول والتي لا يمكن بحال من الأحوال من خلالها حساب الإناث اللاتي تزوجن عند عمر معين.

وأضاف أن الجداول التي تم الاستنتاج منها هي جداول تراكمية وتغطي فترة تاريخية للزواج الأول عند الإناث السعوديات ابتداءً من سن الزواج حتى سن الـ 65 سنة وأكثر، بما فيهن الأرامل والمطلقات، كما أنَّ الإناث اللاتي أعمارهن خلال فترة المسح (15 سنة) وتزوجن عند عمر (15 سنة) عددهن قليل جداً.

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