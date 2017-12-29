29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمم المتحدة تفرض حظرا على أربع سفن كورية شمالية.. وتمنعها من دخول أي مرفأ في العالم

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

نيويورك – أ ف ب :-

فرض مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، حظرا على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم وذلك للاشتباه بأنها نقلت او تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، كما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وقالت المصادر إن السفن الأربع هي “أول جي بونغ 6″ و”رونغ را 2″ و”سام جونغ 2” و”راي سونغ غانغ 1″، مشيرة إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة في إطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

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