أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»التحالف يدمر 3 منصات إطلاق صواريخ باليستية ومخزن أسلحة للحوثي في الجوف
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