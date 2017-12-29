29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحالف يدمر 3 منصات إطلاق صواريخ باليستية ومخزن أسلحة للحوثي في الجوف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف العربي، الخميس، عملية عسكرية كبيرة لتحرير ما تبقى من مديرية خب والشعف، كبرى مديريات محافظة الجوف شمال البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً، عقب إطلاق العملية وحررت قرابة 17 كيلومتراً من الأجزاء المتبقية تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، وسط انهيار كبير وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات.

وأوضح في بيان أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت عدة غارات جوية على مواقع وتحركات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات.

وأفاد أن غارات التحالف دمرت 3 منصات إطلاق للصواريخ الباليستية في منطقة المطمة و6 دبابات و3 أطقم في جبهتي حام وصبرين، كانت قادمة من محافظة صعدة إلى الجوف كتعزيزات للميليشيات، إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة.

وذكر مصدر عسكري أن المعارك مستمرة على وقع تقدم مستمر للجيش اليمني، تحت غطاء كثيف من مقاتلات التحالف العربي، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، دون أن يورد أرقاما محددة، نظرا لاستمرار المعارك.

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