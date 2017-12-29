29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | سعودي يشتري لوحة سيارة مميزة بـ200 ألف ريال في مزاد
﻿

فيديو | سعودي يشتري لوحة سيارة مميزة بـ200 ألف ريال في مزاد

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اشترى مواطن لوحة سيارة مميزة بمبلغ 200 ألف ريال، وذلك عبر مزاد رسمي.

وظهرت اللوحة في المزاد، “س ع د – 9999″، وهي معروضة في المزاد الرسمي أثناء المزايدات، لتصل إلى 200 ألف ريال.

واستعرض مواطن اللوحة في مقطع فيديو آخر، مؤكداً أنه برفقة الشخص الذي اشتراها بهذا المبلغ، داعيا له بالبركة والتوفيق.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق