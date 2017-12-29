29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد ردة فعل “كهربا” على صافرات الاستهجان من جماهير الاتحاد خلال خروجه أمام الفيصلي

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

عبرت جماهير فريق الاتحاد عن استهجانها خلال لحظات استبدال اللاعب محمود كهربا بمباراة فريقه مع نظيره الفيصلي ببطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأطلقت جماهير الاتحاد المتواجدة بالملعب صافرات الاستهجان خلال خروج كهربا، فيما حاول الأخير تمالك أعصابه حتى خروجه من الملعب والوصول إلى دكة البدلاء ليبدأ في الرد على الجماهير بالتلويح بإشارات عتاب لهم.

يشار إلى أن اللاعب كهربا يعاني خلال المباريات الأخيرة من تراجع مستواه الفني، الأمر الذي دفع مدربه إلى تغييره بعد مشاركته في غالبية أوقات مباراة الفريق مع الفيصلي.

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