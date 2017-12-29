29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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​بعد سوق “العزيزية” بالرياض.. إغلاق سوق الطيور بالمدينة المنورة بسبب الإنفلونزا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس( الخميس)، عن إغلاقها سوق الطيور بالسوق المركزي كإجراء احترازي لمنع انتشار إنفلونزا الطيور.

وقالت أمانة المدينة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن قرار إغلاق السوق جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزارعة بالمنطقة؛ تفادياً لانتشار إنفلونزا الطيور.

وكانت وزارة البیئة والمیاه والزراعة قد أعلنت مؤخراً عن اتخاذها قراراً بإغلاق سوق العزيزية لبيع الطيور جنوب مدينة الرياض، مع فرض حظر دخول وخروج الطیور وبیعھا وتداولھا في السوق، بعد تسجيل إصابة عدد من الطیور بمرض إنفلونزا الطیور (H5N8 ) داخل السوق

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