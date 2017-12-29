29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سطو مسلح على صيدلية بالطائف.. شاهد كيف أقنع زبون اللصوص بالمغادرة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثّق مقطع فيديو متداول عملية سطو مسلح قام بها شابان ملثمان على صيدلية قيل إنها بمحافظة الطائف، في عملية لم تستغرق سوى لحظات قليلة قبل أن يتدخل أحد الزبائن ويقنعهما بمغادرة المكان.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، قيام شخصين بإشهار أسلحة بيضاء في وجه أحد العاملين بالصيدلية، قبل أن يدخل عليهما زبون ويدخل في حديث جانبي مع اللصين طالباً منهما ترك المكان مقابل إعطائهما بعض النقود من ماله الخاص.

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