29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التعاون يتغلب على الفيحاء بأربعة أهداف

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – نواف الحربي :-

تغلب الفريق الكروي الأول بنادي التعاون على ضيفه الفيحاء بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الجولة السادسة عشرة في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل أهداف التعاون كلاً من الحاج كمارا هدف ومصطفي فتحي ثلاثة أهداف (هاتريك)، كأول لاعب يسجل هاتريك هذا الموسم في الدوري .

وشهدت الدقيقة 26 أول أهداف المباراة بعد أن مرر السوري جهاد الحسين كرة جميلة للحاج كمارا المنفرد بالمرمى يضعها بيمينه في سقف المرمى الفيحاوي لم يحرك لها دغريري حارس الفيحاء ساكن .

مصطفى فتحي لاعب التعاون ونجم المباراة يضيف ثاني أهداف فريقه والمباراة بعد أن انفرد بالمرمى ويضعها جميلة على يسار حارس الفيحاء الدغريري في الدقيقة 32 .

في الشوط الثاني استمر الوضع كما هو ضغط تعاوني ودفاع فيحاوي ليعزز النتيجة للتعاون المصري مصطفى فتحي عند الدقيقة 55 بعد تلقيه كرة داخل المنطقة المحرمة للفيحاء ويسددها في المرمى هدف ثالث للسكري .

الدقيقة 66 تشهد ركلة جزاء للفيحاء يحتسبها حكم المباراة شكري الحنفوش يتقدم لها ايزاغوير ويلعبها برعونة تصطدم في العارضة وتذهب خارج المرمى وضياع هدف محقق للفيحاء كاد أن يساهم في تقليص النتيجة للفيحاء.

بعدها بدقيقتين 68 مصطفى فتحي يجد نفسه منفرداً بالمرمى الفيحاوي ويسدد كرة قوية تسكن الشباك كهدف تعاوني رابع وثالث لمصطفى ( هاتريك ) .

وبهذا الفوز يقفز التعاون الى المركز السابع بـ20 نقطة و يتراجع الفيحاء للمركز التاسع بـ19 نقطة .

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