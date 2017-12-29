أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»الخطوط السعودية تدرب وتوظف أكثر من 500 شابًا سعوديًا في الضيافة الجوية خلال عام
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