29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أمير مكة يزور جناح الشركة السعودية للخدمات الأرضية في معرض إعمار
﻿

أمير مكة يزور جناح الشركة السعودية للخدمات الأرضية في معرض إعمار

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

زار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله ورعاه، موقع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في مطارات المملكة العربية السعودية في معرض إعمار منطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧ والمقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات من يوم الأربعاء ٢٧ ديسمبر وينتهي غداً السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧م.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق