أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“قضائية الشورى” تؤيد فرض غرامة بنسبة 2.5% على المدين المماطل في السداد
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