29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاب مصري لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب منذ 8 أعوام.. تعرف على السبب

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

فقد شاب مصري القدرة على النطق، وتناول الطعام والشراب بسبب مادة حارقة شربها عن طريق الخطأ تسببت في إتلاف أعضاء جسده من الداخل البلعوم، والمريء، والمعدة، والأمعاء.

وتعرض الشاب محمد صبحي (32 عاما) من الإسكندرية لإصابته في عام 2009 بعدما شرب المادة الكاوية معتقداً أنها مياه، ووفقاً لموقع “العربية نت” فقد فشلت كل المحاولات لعلاجه بمصر.

وفي عام 2011 تم إرساله للعلاج في أحد المستشفيات في بلجيكا حيث أجريت له 14 عملية جراحية، تم خلالها استئصال الحنجرة، وترقيع المريء، في محاولة لاستعادة قدرته على تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي، غير أنها فشلت.

ويتناول محمد طوال الـ8سنوات الماضية الطعام والشراب عبر أنبوب مرتبط مباشرة بالمعدة، وقد أفاده الأطباء في بلجيكا بأن العلاج لحالته يتوفر فقط في مستشفى بأمريكا، ويأمل في مساعدته للوصول لهذه المستشفى، والمساهمة في وضع حد لمعاناته.

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