29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تسجيل 61 مخالفة مرورية في 5 دقائق بأحد شوارع الرياض

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رصدت تجربة المخالفات المرورية خلال فترة وجيزة وفي مسافة لم تتجاوز ثلاثة كيلومترات في أحد شوارع مدينة الرياض.

وكشفت التجربة التي أجرتها “الإخبارية”، والتي لم تتجاوز خمس دقائق أكثر من ستين مخالفة كانت أغلبها مخالفات وقوف خاطئ، في حين رصدت مخالفات أخرى كعكس السير وعدم الالتزام بالمسار، وغيرها.

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