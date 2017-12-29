29 ديسمبر 2017 مـ / موافق 11 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جمعية الشقائق تختتم برنامج لتأهيل الأمهات لإعداد جيل المستقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

اختتمت جمعيه الشقائق مساء أول أمس برنامج الوالدية برعاية مؤسسة السبيعي الخيرية و الذي قدم في عشر بيئات تربوية بالشراكة مع مركز الحي المتعلم و جمعيه خيركم ومندوبيه الدعوة و معظم أحياء مدينة جدة في الفترة ما بين 26 صفر و استمر حتى 9 من شهر ربيع الثاني الحالي.

وأكدت مديرة برنامج الوالديه بجمعية الشقائق ابتسام بن عاتق الجدعاني بأن البرنامج يهدف إلى تأهيل الأمهات ليكن مربيات قادرات على إعداد جيل المستقبل لديه قيم تمثل هويته الشرعية ليكون قادرا على التعامل الصحيح والموزون مع متغيرات العصر بحيث تستطيع الأم تحقيق النجاح التربوي وتتعامل مع المراحل المختلفة للأولاد من الولادة الى عمر 25 عاما، مشيرة الى ان البرنامج يتكون من 4 مراحل تربوية بدءا من مرحلة التأسيس للشخصية ومرورا بمرحلة التربية بالصحبة والحزم ومرحلة التربية بالثقفة والتفويض وانتهاء بمرحلة التربية بالمساندة.

وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 3510 من الأمهات تدربن على مدى 76 ساعة، برعاية من مؤسسة السبيعي الخيرية، وتهدف الجمعية إلى تسكين البرنامج، عبر تهيئة مدربات سعوديات لتنفيذ البرنامج ونشره في جميع مناطق المملكة، حيث تم التنسيق لتقديم البرنامج في كلا من مكة والقنفذة وجازان والرياض وحائل.

تجدر الإشارة إلى أن جمعيه الشقائق جمعية اجتماعية ثقافية ترفيهية تمارس من خلالها الفتاة والمرأة أنشطة إبداعية بنهج يحافظ على هويتها ليكون لها دور إيجابي في المجتمع.

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