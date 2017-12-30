30 ديسمبر 2017 مـ / موافق 12 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قائد دورية يسير أمام السيارات لتأمين الطريق من الضباب الكثيف بالنعيرية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أثار مقطع فيديو متداول لسيارة دورية تسير كدليل أمام السيارات في طريق مليء بالضباب الكثيف إعجاب كثير من متداولي المقطع ومتابعيه.

وأظهر المقطع الذي نشره الصحفي يوسف الشمري تحت عنوان “شكرا لا تكفيكم”، سيارة الدورية وهي تسير في طريق بالنعيرية أمام مجموعة من السيارات التي كان يصعب عليها السير على الطريق بسبب انعدام الرؤية لكثافة الضباب.

وأوضح مصور المقطع أنه شكر قائد الدورية، الذي رد بقوله إن ذلك عمله، وإنه يفعل ذلك لأنه يعرف الطريق جيدا ويمكنه السير أمامهم تحسبا لوقوع أي أضرار، لا قدر الله، وإنه سيستمر معهم حتى ينتهي الضباب، رافضا إبلاغهم باسمه حتى يقدموا له الشكر.

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