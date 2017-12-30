فيديو | قائد دورية يسير أمام السيارات لتأمين الطريق من الضباب الكثيف بالنعيرية

شكرًا لرجال الامن في محافظة النعيرية ..حرصًا على سلامة سالكي الطريق دورية تقوم بالسير امام المسافرين بسبب كثافة الضباب على الطريق الدولي ..

عظيمة يا بلادي 🇸🇦🇸🇦🇸🇦@MOISaudiArabia pic.twitter.com/c4Ie7UIYQu

— يوسف الشمري (@y52f) December 28, 2017