30 ديسمبر 2017 مـ / موافق 12 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإنذار المبكر”: الضباب يؤثر على الرؤية بأجزاء من الشرقية حتى الصباح

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، أن أجزاء من المنطقة الشرقية سوف تشهد تدنيا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وأوضح الإنذار المبكر أن محافظات الظهران – الجبيل – الخبر – الأحساء – والأجزاء المجاورة، وذلك حتى الساعة الـ 10 من صباح يوم غدٍ السبت.

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