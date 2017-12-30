30 ديسمبر 2017 مـ / موافق 12 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تركي آل الشيخ يوجه بإجراء سحب على 28 سيارة للجماهير خلال الجولات الأربع القادمة في الدوري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم (الجمعة)، بتخفيض الحد الأعلى للدرجة الموحدة في كافة الملاعب، ليصبح 20 ريالًا كحد أقصى، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها أمس (الجمعة) أن توجيه رئيس هيئة الرياضة تضمن أيضا تقديم 28 سيارة، يجري السحب عليها خلال مباريات الـ4 جولات القادمة.

وأكّدت أن توجيه آل الشيخ يأتي حرصا على منح مختلف الجماهير فرصة الحضور والتشجيع والمؤازرة لفرقهم خلال المباريات القادمة.

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