30 ديسمبر 2017 مـ / موافق 12 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القبض على سعودي وحدثين تورطوا في سرقة متعلقات مسجد في قرية بالجوف

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، اليوم (الجمعة)، إن الشرطة ألقت القبض على مواطن وحدثين بتهمة سرقات متعلقات مسجد في إحدى القرى.

وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عند الساعة 11 من صباح اليوم يفيد برؤيته لشخص يخلع أبواب أحد المساجد في قرية اللقائط.

وأفاد بأن مركز البلاغات مرر البلاغ إلى الدوريات الأمنية التي استطاعت رصد المركبة أثناء سيرها، وأوقفت قائدها، الذي اتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وكان برفقته حدثان.

وأضاف المقدم النومس أن الدوريات الأمنية عثرت على المسروقات بحوزة المواطن، وسلمته لمركز الشرطة، ونقلت الحدثين لدار الملاحظة الاجتماعية، في الوقت الذي انتقل فيه المختصون للمسجد لمعاينته وأشعروا النيابة العامة بالحادثة.

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