مقارنة بين نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبّقة في العالم.. والمملكة الأقل عالمياً

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت مقارنة بين نسبة الضريبة المضافة في عدد من الدول، منها دول مجموعة العشرين، أن الضريبة في المملكة، والتي ستطبّق اعتبارًا من الاثنين القادم، هي الأقل على الإطلاق.
وأظهرت المقارنة أن الدول الأعلى في نسبة الضريبة المضافة المفروضة في مجموعة العشرين هي إيطاليا والأرجنتين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتراوحت النسبة بين 23 و19%، وجاءت أقلها السعودية 5%، وقبلها اليابان 8%.
كما تفرض دول أخرى الضريبة بنسب تتراوح بين 25 و23%، وهي الدنمارك والسويد والنرويج والبرتغال، فيما تفرضها دول عربية مثل المغرب 20%، الأردن 16%، ثم مصر 13%.