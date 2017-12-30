30 ديسمبر 2017 مـ / موافق 12 ربيع الأولI, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة وإصابة 5 أشخاص إثر حادث مروري مروّع بطريق الهجرة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي شخصان مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بأصابات مختلفة إثر مروري مروع بطريق الهجرة .

 وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الهجرة.

وأضاف أبوزيد: “على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني سعود القرني، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود حالتي وفاة وحالتي توقف قلب وحالة متوسطة ، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام ونقل الوفيات عن طريق النقل الغير إسعافي”.

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